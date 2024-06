Polícia desarticula desmanche de motos roubadas em João Pessoa

A Polícia Militar desarticulou, na noite desse sábado (29), durante rondas no Parque do Sol, um desmanche de motos roubadas em João Pessoa.

Policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) observaram uma movimentação suspeita em frente a uma residência. Ao se aproximarem, viram dois homens manuseando peças de motos no local.

Após a abordagem e consulta através do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), foram constatadas irregularidades nos veículos. Três motos com chassi e placas adulterados, e com restrição de roubo, foram recuperadas, além de ferramentas e peças de outras motos que provavelmente estiveram no local.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia.

