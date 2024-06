Brasil tem mais de 70 facções criminosas

Matéria do jornal O Globo, com base em informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que no Brasil existem 72 facções criminosas em atividade, sendo que duas delas possuem atuação transnacional (Comando Vermelho e PCC).

E 22 outras estão presentes em pelo menos 178 municípios da Amazônia Legal.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Não esqueça de nos seguir no instagram: @paraiba_online