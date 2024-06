A Polícia Militar da Paraíba localizou, na manhã desta sexta-feira (28), um plantio com aproximadamente 180 mil pés de maconha. A ação aconteceu durante a Operação Nárke II, do Ministério da Justiça, que tem como foco o combate ao narcotráfico.

A Coordenadoria de Operações Especiais Policiais (COpEsP), por meio do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) e do Grupamento Especial de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) e 11º Batalhão localizaram o plantio em uma área de divisa entre a Paraíba e Pernambuco, na região do Cariri paraibano.

Cerca de 180 mil pés de Cannabis sativa, planta que dá origem à maconha, foram encontrados. Um homem foi preso e conduzido para delegacia. A plantação será incinerada.

As ações da Operação Nárke II vêm se desenvolvendo desde a última segunda-feira (24) também nas divisas com os estados do Rio Grande do Norte e Ceará.