A Polícia Militar prendeu uma mulher de 23 anos que seria suspeita de furtar celulares no Parque do Povo, no São João de Campina Grande.

A prisão dela foi realizada na madrugada desta sexta-feira (28) pelos policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), no momento em que ela estava indo embora do evento com três aparelhos celulares. Ela ainda tentou esconder os equipamentos embaixo de um carro.

A suspeita estava no regime semiaberto, cumprindo pena de cinco anos pelo crime de furto. Uma das condicionantes para ela cumprir a pena dessa forma era ficar recolhida em casa das 18h às 5h, o que caracterizou quebra de regime. A partir da prisão dela, é possível investigar a participação em outros crimes.

A presa foi levada para a Central da Polícia Civil, em Campina Grande.