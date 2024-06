José Marcos dos Santos Silva foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de seu pai, Marcolino Jovem da Silva. O julgamento ocorreu nessa quinta-feira (27) no 2º Tribunal do Júri da capital paraibana. O crime, que chocou a comunidade local, aconteceu no dia 30 de novembro de 2023 na residência da vítima, localizada no Bairro das Indústrias.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Marcos chegou em casa sob efeito de entorpecentes e iniciou uma discussão acalorada com o pai. Durante a alteração, ele fez ameaças de morte com uma arma de fogo e destruiu vários objetos dentro da casa. Em seguida, Marcos derrubou a porta do quarto dos pais, onde começou uma luta corporal com o genitor.

No meio da confusão, Marcos ordenou que sua mãe fugisse do local e, em seguida, disparou contra o pai, que morreu no local. Após cometer o crime, Marcos fugiu sem prestar socorro à vítima, que ainda estava agonizando. No dia seguinte, ele foi preso no município do Conde, ainda portando a arma utilizada no crime.

Durante o interrogatório, Marcos confessou o assassinato, fornecendo detalhes sobre o ocorrido. Ele revelou que, após o delito, se escondeu por mais de três horas embaixo de uma cama na residência, de onde ouviu o movimento da polícia e da perícia, antes de empreender fuga.

O tribunal considerou que o crime foi triplamente qualificado, levando em conta o motivo torpe, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o fato de ter sido praticado contra um parente próximo. A sentença reflete a gravidade do ato e a frieza com que foi executado, sem qualquer demonstração de arrependimento por parte do réu.

