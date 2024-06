Caminhão carregado de pneus pega fogo na BR-230

Um caminhão carregado de pneus pegou fogo no final da manhã desta sexta-feira (28) na BR-230, próximo a Santa Rita, no sentido João Pessoa para Campina Grande.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

O incidente ocorreu perto do local onde um caminhão havia tombado mais cedo, resultando no fechamento de uma das faixas de rolamento, causando transtornos no trânsito.

