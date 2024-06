Assédio: jovem denuncia motociclista de aplicativo em João Pessoa

Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido assediada por um motociclista de aplicativo durante uma viagem na noite da última quarta-feira (26). O incidente ocorreu enquanto a vítima se deslocava do bairro Valentina, em João Pessoa, para Jacumã, no Conde. A jovem compareceu à Cidade da Polícia Civil após ser liberada do hospital para registrar a ocorrência.

Segundo a delegada Walnísia Melo Chaves, que está à frente do caso, a vítima relatou que o motorista passou a mão em sua perna durante o trajeto, enquanto ela tentava se afastar. Além disso, o motorista a olhava de forma constrangedora pelo retrovisor. Quando a jovem reclamou da atitude, o motorista negou estar fazendo algo errado e afirmou que não tinha intenção de prejudicá-la.

A situação se agravou quando o motociclista, visivelmente transtornado, começou a olhar repetidamente para trás, resultando em uma queda da moto. Após o acidente, a jovem correu do suspeito e pediu ajuda a um carro que passava, com quatro homens que a levaram para casa.

Devido aos ferimentos sofridos na queda, a vítima procurou atendimento médico apenas na quinta-feira (27), já que sua mãe não pôde levá-la ao hospital no mesmo dia. Após ser liberada do Trauminha, a jovem dirigiu-se à delegacia para formalizar a denúncia.

A delegada informou que as investigações continuam. A vítima conseguiu obter o nome, as redes sociais e vídeos do suspeito através do aplicativo de transporte, e todas essas informações serão anexadas ao processo. A jovem foi intimada a comparecer novamente à delegacia, desta vez acompanhada de testemunhas, enquanto o autor do assédio ainda será intimado.

