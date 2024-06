Preso homem acusado de agredir esposa e filho de dois anos

Na noite desta quinta-feira (25), um homem de 28 anos foi preso em Soledade, no Agreste da Paraíba, sob suspeita de agredir sua ex-companheira e atear fogo na casa dela. De acordo com a Polícia Civil, o agressor invadiu a residência da mulher, de 27 anos, e iniciou uma série de agressões físicas enquanto ela segurava seu filho de dois anos no colo.

O homem, que também é pai da criança, jogou o bebê no chão e continuou a bater na mulher. Os gritos de socorro da vítima atraíram a atenção dos vizinhos, que conseguiram afastar o agressor e resgatar a criança.

Mesmo após ser retirado de cima da mulher, o suspeito continuou agindo de forma violenta, incendiando uma motocicleta que estava no terraço da casa. Ele utilizou um pedaço de papel como pavio e, após a moto estar praticamente em chamas, arremessou o papel em chamas sobre uma cama através de uma janela que ele mesmo quebrou.

Além disso, o homem pegou um botijão de gás e o deixou no quarto em chamas, aumentando o risco de explosão. Durante o incêndio, ele permaneceu na frente da casa, ameaçando a vítima e os vizinhos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu capturar o agressor, que ainda tentou fugir.

A delegada Mairam Moura informou que o suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher e tentativa de homicídio contra o filho menor de 14 anos. A prisão preventiva do criminoso foi decretada pela juíza da custódia ainda na quarta-feira (26). Ele será encaminhado para a cadeia de Soledade nesta quinta-feira (27).