A Justiça decidiu que Ruan Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Ruan Macário, condenado a 13 anos e quatro meses de prisão pelo atropelamento e morte do motoboy Kelton Marques, deve pagar pensão à família da vítima. A decisão liminar foi expedida pela 4ª Vara Mista de Santa Rita no dia 15 de maio de 2024, mas só se tornou pública nesta quarta-feira (26).

Segundo a família de Kelton Marques, nenhuma parcela da pensão foi paga até o momento. A decisão judicial estipula que Ruan Macário deve pagar 2/3 de 1,5 salário mínimo como forma de contribuição para o sustento da esposa e das duas filhas menores de idade de Kelton, que foram diretamente afetadas pela perda do provedor da família.

A pensão deverá ser paga até o ano em que Kelton Marques completaria 73 anos de idade, conforme a estimativa de vida estipulada pelo IBGE. A medida visa garantir o sustento da família, que sofreu um impacto significativo com a morte de Kelton Marques.

O entregador Kelton Marques morreu após ser atingido por um carro em alta velocidade, no Retão de Manaíra, na capital João Pessoa. Ruan Macário foi acusado de dirigir o veículo envolvido no acidente e fugir do local, sem prestar socorro.