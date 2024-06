Continua internado no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande o homem de 32 anos que sofreu queimaduras ao tentar acender uma fogueira com etanol na véspera de São João, no último domingo (23), em Casserengue, Paraíba.

José Almir Gomes da Silva foi vítima de queimaduras de segundo grau após a explosão ocorrida durante a tentativa de acender a fogueira.

Imagens divulgadas na internet mostram o momento da explosão e o fogo se espalhando rapidamente pelas roupas da vítima.

A cirurgiã plástica do Hospital de Trauma, Isis Lacerda, afirmou que o estado de saúde do paciente é estável, mas que ainda há a possibilidade da necessidade de intervenções de cirurgia plástica.

Apesar das proibições relativas ao acendimento de fogueiras, o Hospital de Trauma de Campina Grande registrou outros quinze casos de queimaduras no mesmo período. Sete adultos, sete crianças e um adolescente foram atendidos com queimaduras causadas por fogueiras e fogos de artifício.

“São queimaduras por fogueiras e fogos de artifício. São precauções que não foram tomadas e resultaram nas queimaduras”, destacou a médica.