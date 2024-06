Homem é preso em Matinhas condenado por vários crimes

Nesta quarta-feira (26), a Polícia Civil da Paraíba prendeu um homem condenado por uma série de crimes, incluindo homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, violência doméstica e furto. A prisão ocorreu na cidade de Matinhas, na Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava foragido da Justiça e possui uma longa ficha criminal. Além dos crimes pelos quais já foi condenado, ele é apontado como responsável por um homicídio no Estado do Rio Grande do Norte.

Em nota, a Polícia Civil destacou a importância da captura para a segurança da região. “Com a prisão, a população da região de Matinhas e cidades circunvizinhas fica aliviada, já que o preso é de altíssima periculosidade”, afirma o comunicado oficial.

A prisão do suspeito foi resultado de uma operação da Polícia Civil da Paraíba.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online