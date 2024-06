Tragédia: casal e filha morrem em colisão com trator na Paraíba

Na noite desta terça-feira, 25, uma tragédia abalou a cidade de Pedras de Fogo, localizada na Zona da Mata paraibana. Um grave acidente na rodovia PB-030 resultou na morte de três pessoas, um casal e sua filha, ainda criança.

O acidente ocorreu quando o veículo Fiat Strada em que a família viajava colidiu com o carroção de um trator. O impacto foi tão violento que as vítimas não resistiram e faleceram no local. A cena do acidente foi descrita como chocante, com a massa encefálica de uma das vítimas arremessada no asfalto, evidenciando a gravidade da colisão.

Informações preliminares apontam que a falta de faróis e lanternas no trator e no carroção pode ter sido a causa do acidente.

As vítimas, identificadas como Elizânia Aline do Nascimento Alves (37 anos), Levi Gomes Alves (46 anos) e Jamilly do Nascimento Alves (6 anos), morreram no local do acidente. Segundo o irmão de Elizânia, a família, moradora do sítio São Miguel de Taipu, havia saído de casa para fazer compras em Pedras de Fogo.

De acordo com a perita Mariana Haddad, o carro em que a família estava bateu na traseira do trator, que estava com uma caçamba. “Foi uma pancada muito forte”, disse.

Após a colisão, o motorista do trator seguiu no local do acidente e aguardou a chegada da perícia, da polícia e do Corpo de Bombeiros, para realização dos procedimentos.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

