Polícia Federal autua empresas de segurança no Sertão da Paraíba

A Polícia Federal desencadeou a “Operação São João Legal 2024”, iniciada no período das festas juninas no Sertão paraibano e encerrada na segunda-feira, 24/06.

As equipes de policiais federais fiscalizaram várias empresas e também grupos responsáveis pela segurança privada nas referidas festas nas cidades de Patos, Malta, Santa Luzia, Olho D’água, Emas, Sousa e Cajazeiras – todas cidades que englobam a circunscrição da Delegacia da PF em Patos, no Sertão do estado.

Durante o trabalho quatro empresas foram autuadas para encerramento da atividade de segurança privada, por não estarem autorizadas para desempenhar a atividade e 18 autos de constatação de irregularidades foram lavrados.

Em determinada fiscalização foram feitas as autuações individualmente para cada pessoa física que estava atuando em desconformidade com o que determina a Lei 7.102/83 que dispõe sobre segurança privada.

A Polícia Federal é responsável pela fiscalização da segurança privada no Brasil. Isso inclui a regulamentação e supervisão de empresas de vigilância, transporte de valores e segurança pessoal, garantindo que estas atividades sejam realizadas conforme a lei.

A contratação de serviços clandestinos de segurança privada coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que os “seguranças” clandestinos não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica.