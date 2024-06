Mulher é vítima de estupro durante festa de São João em Santa Rita

Uma mulher foi vítima de estupro durante as festividades de São João, no último sábado (22), em Santa Rita. O crime ocorreu quando a vítima se dirigiu a um banheiro químico na área do evento.

De acordo com a delegada Amin Oliveira, a mulher relatou que, ao se aproximar do banheiro, foi abordada por dois homens desconhecidos que a forçaram a entrar no local, onde ocorreu o ato sexual contra sua vontade. No momento da abordagem, a vítima estava acompanhada do marido e de amigos, com quem havia decidido deixar a festa devido às fortes chuvas.

Após o ocorrido, a mulher procurou imediatamente o plantão centralizado da Polícia Civil, onde registrou a ocorrência e passou por exames.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou localizados. A Polícia Civil está conduzindo investigações para encontrar os responsáveis e pede para que qualquer pessoa com informações relevantes entre em contato com as autoridades.

