Motorista perde controle ao dormir no volante, na BR-230

No início da tarde desta quarta-feira, 26, um acidente na BR-230, nas proximidades de Café do Vento, deixou três pessoas feridas, entre elas uma criança de 7 anos. O incidente ocorreu na rodovia sentido João Pessoa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo teria dormido ao volante, o que resultou na saída da pista e no subsequente capotamento.

O carro transportava três ocupantes, todos vindos do município de Conceição, no interior da Paraíba.

Os três ocupantes do veículo sofreram pequenas escoriações e foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa.

A criança de 7 anos, um dos passageiros, teve escoriações leves na região da cabeça e também recebeu atendimento médico.