Nesta quarta-feira (26), uma operação da Polícia Civil resultou no resgate de um homem de 70 anos que estava sendo mantido em condições de maus tratos na zona rural de Cuité, no Agreste da Paraíba. O idoso foi encontrado trancado dentro de uma residência no sítio Cacimbinhas.

A ação policial foi motivada por uma denúncia que informava que o idoso estava preso em uma casa em condições degradantes, sem acesso a alimentação e higiene adequadas.

As equipes encontraram a porta da residência trancada por fora com um pedaço de madeira, impedindo a saída da vítima.

No momento do resgate, um casal se apresentou como responsável pelo idoso e foi preso em flagrante.

A investigação revelou que os dois se apropriaram do cartão de benefício da vítima e estavam usando o saldo indevidamente.

O idoso foi levado ao Hospital de Cuité, onde está internado e recebendo cuidados médicos. O casal foi conduzido à delegacia e deve responder pelos crimes de cárcere privado, maus tratos e apropriação de bens ou rendimentos de idoso.