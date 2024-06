Na noite desta terça-feira (25), um incêndio foi registrado em um boxe do Mercado Público Darcílio Wanderley, em Patos. O major Galvão, comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, informou que as guarnições foram acionadas por volta das 20h e rapidamente chegaram ao local, iniciando o combate às chamas e evitando a propagação do fogo para outras áreas do mercado.

O incêndio teve início na área do Mercado das Frutas, em um boxe que continha grande quantidade de material reciclável e lixo. Embora a causa do incêndio ainda não tenha sido confirmada, alguns comerciantes vizinhos relataram aos bombeiros que o proprietário do boxe costumava deixar velas acesas durante a noite.

“Nós não temos a confirmação ainda de que o fogo teria começado desta maneira, mas recebemos essas informações de pessoas que conhecem bem o local e trabalham lá”, afirmou o major.

Devido à quantidade significativa de material combustível, o fogo se alastrou rapidamente, chamando a atenção de quem passava pelas proximidades do mercado.

Felizmente, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que ele se expandisse para outros boxes, evitando danos maiores.

