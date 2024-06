Polícia Civil da Paraíba recupera mais de 40 celulares roubados em Campina Grande

Em uma operação denominada “Operação Detecta”, a Polícia Civil da Paraíba recuperou mais de 40 aparelhos celulares roubados e furtados em Campina Grande, Agreste da Paraíba. Os crimes ocorreram nos últimos dois meses e a ação da polícia foi crucial para identificar e intimar os compradores desses dispositivos.

A investigação identificou as pessoas que adquiriram os celulares provenientes de roubos e furtos, obrigando os compradores a comparecerem na Central de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Além de devolverem os aparelhos, os compradores tiveram que informar como e com quem realizaram as transações.

Na sexta-feira (21), uma força-tarefa foi montada no auditório da Central de Polícia para ouvir cada pessoa convocada. Durante o depoimento, os intimados detalharam as circunstâncias da compra, uma vez que se tratava de produtos ilícitos.

As consequências para os compradores variam conforme a situação constatada. Eles podem responder criminalmente e perder o dinheiro investido na compra dos celulares roubados.