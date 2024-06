Polícia apreende arma e drogas em comunidade de João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu uma espingarda, 256 embalagens com drogas, três litros de loló, dois rádios comunicadores e duas balanças de precisão, na madrugada dessa segunda-feira (24), em um terreno baldio que estaria sendo usado por traficantes, na comunidade Laranjeiras, no bairro do José Américo, zona sul de João Pessoa.

Nenhum suspeito foi localizado no momento da apreensão do material.

A ação foi realizada pela Força Tática do 5º Batalhão, que fez incursões na comunidade em busca de prender suspeitos e apreender materiais ilícitos. O caso foi registrado na Cidade da Polícia Civil, no Geisel.

