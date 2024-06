A Polícia Federal de Patos conseguiu desarticular uma quadrilha especializada em furtar celulares durante festas de grande público no período junino. A operação resultou na prisão de quatro pessoas oriundas do Pará, que foram pegos com dezenas de aparelhos celulares furtados.

Inicialmente, 91 celulares foram aprendidos com os criminosos. Entretanto, a PF informou que este número pode ser maior, já que os suspeitos podem ter repassados outros aparelhos antes da prisão.

A quadrilha, formada por uma mulher e três homens, um deles com mandado de prisão em aberto, foi realizada nesta terça-feira, 25, na cidade de Igarassu/PE e foi possível através de serviço de investigação e inteligência da Delegacia da Polícia Federal em Patos que, em contato com a inteligência da Polícia Militar de Pernambuco, conseguiram identificar o carro em que os acusados estavam e onde se encontravam os aparelhos furtados.

Após a prisão realizada pela Policia Militar de Pernambuco, os acusados foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil para os procedimentos e aguardam a audiência de custódia.

Os acusados poderão responder por furto qualificado, mediante concurso de duas ou mais pessoas, cuja penas podem chegar até 8 anos e multa.