A Polícia Militar continua coibindo a condução de motocicletas com canos de escape adulterados, e que provocam barulho, perturbando o sossego das pessoas. Na última edição da Operação Randandan, realizada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTran) na última quinta-feira (20), 44 condutores foram autuados pela prática.

Somente em João Pessoa foram 39 autuações, mas as ações ocorreram também em outros municípios. “Ainda como resultado tivemos a recuperação de seis motocicletas roubadas, e conduzimos quatro pessoas para as delegacias para serem autuadas”, explicou o tenente-coronel Lucas, comandante do Batalhão de Trânsito.

As fiscalizações também constataram adulteração da placa de uma das motos, resultando em um condutor preso.

Novas ações devem acontecer durante todo o período junino.

