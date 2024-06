Um bebê de apenas 29 dias morreu na tarde desta quarta-feira (19) em Cabedelo, litoral Norte da Paraíba, com sinais de asfixia e sangramento no nariz. O caso está sob a investigação da Polícia Civil.

O bebê foi levado ao Hospital Padre Alfredo Barbosa, mas chegou ao local já sem vida. De acordo com Irani Soares, secretária de Saúde do município, a equipe médica tentou realizar manobras de reanimação, porém, sem sucesso.

Segundo relatos de familiares, a mãe do bebê estava dormindo na mesma cama com ele e outros três filhos. A principal suspeita é que o trágico incidente tenha sido um acidente ocorrido durante o sono.

A Polícia Militar foi acionada pelo hospital após a chegada do bebê. A mãe, que acompanhou o filho até a unidade de saúde, foi detida para prestar esclarecimentos. Ela foi conduzida à central de flagrantes, onde deu seu depoimento e, posteriormente, foi liberada.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) para a realização de exames de corpo de delito, que devem confirmar a causa da morte. A Polícia Civil continua a investigar o caso para esclarecer todas as circunstâncias envolvidas no incidente.

