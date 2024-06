Na madrugada desta quinta-feira (20), uma agência bancária da Caixa, localizada no bairro de Valentina, em João Pessoa, foi alvo de uma ação criminosa. Pelo menos quatro homens armados explodiram dois caixas eletrônicos do local, por volta das 3h20.

A Polícia Militar da Paraíba foi acionada imediatamente após a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou a presença de inúmeros projéteis de espingarda calibre 12 nas proximidades. Os criminosos usaram essas armas para destruir as câmeras de segurança da agência antes de detonarem os explosivos que danificaram os caixas eletrônicos.

Apesar da destruição causada, a PM informou que, em um primeiro momento, não há indícios de que qualquer valor tenha sido subtraído dos caixas. A agência foi prontamente isolada para a realização de perícia, que buscará esclarecer os detalhes da ação e identificar os responsáveis.

A agência bancária atacada foi inaugurada há apenas três meses e está situada na Perimetral Sul, em uma área próxima a residências.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as autoridades continuam as investigações para localizar e capturar os envolvidos no crime.

