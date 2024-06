Na noite da segunda-feira (17), uma ação rápida e eficiente da Polícia Militar resultou na apreensão de três adolescentes e na recuperação de uma motocicleta roubada. O incidente ocorreu no bairro do Centenário, onde a vítima foi violentamente agredida pelos acusados antes de ter seu meio de transporte levado.

De acordo com informações da unidade policial, o roubo foi imediatamente comunicado pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que alertou os policiais do 2° Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam). Conhecidos como “Águias”, os policiais da Rotam iniciaram rondas intensivas nas possíveis rotas de fuga dos criminosos.

A operação culminou com a interceptação dos adolescentes no bairro do Monte Santo, onde foram cercados e apreendidos. A motocicleta roubada foi recuperada poucos minutos após o roubo, demonstrando a eficácia da resposta policial.

Os adolescentes foram encaminhados à central de Polícia Civil, acompanhados por seus responsáveis, para a realização dos procedimentos legais pertinentes.

