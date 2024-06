Caminhão capota na BR-104 e é atingido por outro caminhão

Um grave acidente na BR-104, nas proximidades do município de São Sebastião de Lagoa de Roça, na Paraíba, resultou na morte de um homem na madrugada desta terça-feira.

A colisão envolvendo dois caminhões ocorreu por volta das 4h, sob condições de baixa visibilidade devido à chuva e forte neblina.

O acidente teve início quando o motorista de um caminhão carregado com frango perdeu o controle ao fazer uma curva fechada.

O veículo bateu numa mureta, capotou e invadiu a via oposta. O motorista conseguiu sair do caminhão e encontrou seu ajudante preso nas ferragens, mas consciente.

Em busca de socorro, o motorista pediu a ajuda de um motociclista que passava pelo local, que chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista então tentou sinalizar a estrada para prevenir novos acidentes. No entanto, um segundo caminhão, trafegando no sentido contrário, não conseguiu avistar o veículo capotado devido à baixa visibilidade e colidiu de frente com ele.

A segunda colisão resultou na morte do ajudante preso nas ferragens.

O caminhão acidentado havia saído de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e estava a apenas dez minutos do destino final em Esperança.

