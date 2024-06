Assaltos são registrados em Manaíra, em João Pessoa

O bairro Manaíra, em João Pessoa, foi cenário de dois assaltos nesta terça-feira (18), conforme registrado por câmeras de segurança.

O primeiro incidente ocorreu na manhã de terça-feira (18). A vítima, que realizava exercícios físicos, foi abordada na entrada do condomínio onde mora. Dois homens chegaram de moto, um deles armado, e renderam a vítima, levando seus pertences.

Pouco tempo depois, nas proximidades da quadra de Manaíra, outro assalto foi registrado. Os assaltantes, também utilizando uma motocicleta, abordaram a segunda vítima, que foi rendida e teve seus pertences roubados.

A Polícia Militar de João Pessoa informou que está reforçando a segurança na região e que as ações para identificar e prender os assaltantes estão em andamento. As autoridades pedem que a população denuncie qualquer atividade suspeita, por meio do 190 ou 197.