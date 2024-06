Adolescente é baleado por dupla em moto na Grande João Pessoa

Um adolescente de 15 anos foi baleado na noite da segunda-feira (17) em Santa Rita, na Grande João Pessoa. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, segue internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem estava em uma rua quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta. O garupa da moto efetuou vários disparos, atingindo o adolescente. Após o ataque, os criminosos fugiram rapidamente do local.

Populares acionaram os serviços de emergência, e o adolescente foi socorrido e levado imediatamente para o Hospital de Emergência e Trauma da capital. A vítima permanece internada, recebendo os cuidados necessários.

A Polícia Militar iniciou as investigações para identificar e prender os autores do ataque. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.

