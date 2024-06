A Polícia Civil da Paraíba está investigando um caso de agressão contra duas mulheres ocorrido no Parque do Povo, ocorrido na madrugada do último sábado (15). O corretor de imóveis Gutemberg de Almeida Luna Neto foi autuado por lesão corporal leve e injúria após ser apontado como autor das agressões. O caso foi registrado na área de camarotes do Parque do Povo.

A vendedora Rafaella Santa Cruz, uma das vítimas, relata que mantinha um ponto de venda de salgados e outros lanches no local da festa. Em certo momento, Gutemberg começou a pular em uma poça d’água formada pela chuva, molhando clientes e funcionários da vendedora e afetando a estrutura do seu ponto de vendas.

Rafaella pediu duas vezes para que o homem parasse, mas quando ordenou que ele se retirasse do local, as agressões começaram.

Conforme seu depoimento à polícia, Gutemberg jogou cerveja em seu rosto e lhe deu um murro no olho. Uma funcionária, ao tentar intervir, também foi agredida com um murro na boca.

O caso veio à tona na segunda-feira (17), quando Rafaella resolveu denunciar a agressão, motivada pelo desejo de coibir violência contra mulheres. A outra funcionária não foi localizada para comentar o incidente.

