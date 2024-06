Polícia recaptura dois fugitivos de cadeia pública na Paraíba

A Polícia Militar recapturou dois foragidos da Cadeia Pública de São João do Rio do Peixe, na Paraíba. Ao tomar conhecimento do episódio, as equipes policiais do 6º BPM iniciaram as diligências.

O primeiro foi localizado e capturado pelas equipes policiais na rodovia que liga São João do Rio do Peixe-PB a Cajazeiras-PB.

As buscas continuaram e a equipe policial militar da cidade de Santa Helena-PB encontrou e deteve o segundo foragido, que estava escondido na residência de sua genitora, naquela localidade.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cajazeiras para os demais procedimentos.

Segundo a Segurança da Cadeia de São João do Rio do Peixe, os foragidos haviam escapado no momento do banho de sol, escalando as paredes do pátio interno e em seguida a murada externa.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online