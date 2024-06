Perseguição policial na BR-230 termina em capotamento de veículo

Neste domingo (16), um acidente de trânsito foi registrado na BR-230, no km 168, entre o distrito de São José da Mata e Lagoa de Dentro, na Paraíba. O acidente ocorreu após uma perseguição policial que começou quando o condutor de um veículo desobedeceu a uma ordem de parada emitida pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações fornecidas pela PM, o motorista tentou fugir após ser solicitado a parar, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do carro, resultando no capotamento do veículo.

Imediatamente após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao motorista. Ele foi rapidamente transferido para o Hospital de Trauma com algumas lesões, cujo estado de saúde ainda não foi detalhado.

A Polícia Militar está investigando os motivos que levaram o motorista a desobedecer a ordem de parada e a circunstância exata que resultou no capotamento. Este incidente ressalta a importância do cumprimento das leis de trânsito e das ordens policiais para garantir a segurança nas estradas.