Na manhã deste domingo (16), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Terezinha, durante uma fiscalização de rotina na BR-230, abordou uma caminhonete que havia realizado uma ultrapassagem em faixa contínua amarela. O veículo, interceptado na saída de Campina Grande em direção a João Pessoa, transportava 520 unidades de perfumes na caçamba.

Questionado pelos agentes, o motorista afirmou que os perfumes eram falsificados e haviam sido adquiridos na feira de Caruaru sem a devida documentação fiscal. Diante dessa revelação, o condutor foi encaminhado à Central de Polícia de Campina Grande para averiguações.

Ao chegar à delegacia, uma investigação mais aprofundada revelou que os produtos transportados na caminhonete eram, na verdade, parte de um lote roubado. Os perfumes eram provenientes de um arrombamento ocorrido na madrugada deste domingo em uma loja da rede O Boticário, localizada na cidade de Juazeirinho. Na ação criminosa, aproximadamente 1.500 unidades de perfumes foram subtraídas do estabelecimento.

A apreensão e a confissão do motorista representam um passo significativo para a resolução do crime, mas ainda resta recuperar o restante dos produtos roubados e identificar todos os envolvidos no arrombamento. As investigações continuam, e a PRF reforça a importância das operações de fiscalização para coibir a circulação de produtos ilegais e garantir a segurança nas rodovias.