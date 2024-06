Homem é assassinado diante da filha de três anos

Um homem foi morto a tiros no bairro do Padre Zé, em João Pessoa, no final da manhã desta segunda-feira (17).

Diogo Delmiro de Freitas, de 32 anos, foi assassinado na frente de casa, diante dos filhos, incluindo uma criança de 3 anos.

Testemunhas relataram que Diogo estava na frente de sua residência quando dois homens passaram em uma caminhonete e dispararam cinco tiros contra ele.

Diogo foi atingido por três disparos e, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, ele já estava morto.

A Polícia Civil informou que Diogo tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, mas ainda não há confirmação se esse envolvimento está relacionado ao crime. O corpo foi encaminhado para a perícia.

*com informações da TV Cabo Branco.

