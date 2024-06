Adolescentes são apreendidos por assalto a ônibus de turistas

Na noite do último sábado (15), dois adolescentes foram apreendidos enquanto assaltavam um ônibus de turistas do Ceará, estacionado nas proximidades do Açude Velho, em Campina Grande. O caso ocorreu enquanto os passageiros do ônibus estavam no Parque do Povo.

Armados com um revólver, os adolescentes renderam o motorista e começaram a revirar os pertences dos passageiros. No entanto, um segundo motorista, que estava descansando na parte de baixo do veículo, ouviu a movimentação suspeita e acionou a polícia.

A Polícia Militar respondeu rapidamente ao chamado e conseguiu chegar ao local a tempo, encontrando os adolescentes ainda dentro do ônibus. Ambos foram detidos e encaminhados para a Central de Polícia de Campina Grande. A arma utilizada no crime também foi apreendida.