Acidente provoca a mortes de três mulheres no Sertão; bebê sobrevive

Na tarde desta segunda-feira (17), uma colisão frontal entre dois carros na BR-361, no município de Santa Terezinha, Sertão paraibano, resultou na morte de três mulheres e deixou uma mulher, um bebê e um homem feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas estavam em um único veículo. O motorista do outro carro, uma caminhonete, fugiu do local após o acidente.

A PRF isolou a área e acionou equipes de resgate para prestar socorro às vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam presas às ferragens quando as equipes de resgate chegaram. Três delas já estavam mortas.

O motorista do carro que sobreviveu, junto com uma mulher e um bebê, foram socorridos e levados ao hospital.

A Maternidade Dr. Peregrino Filho, em Patos, confirmou que o bebê havia nascido no sábado (15) e voltou a ser internado após o acidente.

A mãe do bebê está entre as vítimas fatais. As outras duas vítimas sobreviventes foram levadas para o Hospital Regional de Patos.

*com informações da TV Cabo Branco.

