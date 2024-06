Polícia Militar prende suspeitos por tráfico de drogas na cidade de Patos

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa sexta-feira (14), dois homens por tráfico de drogas na cidade de Patos-PB. Além das drogas, foram apreendidas duas armas de fogo na ação.

Policiais militares do 3° Esquadrão/Rotam estavam em rondas na Rua do Meio, quando se depararam com os dois suspeitos, que tentaram fugir ao presenciarem a chegada dos policiais, porém foram alcançados pela equipe do Rotam.

Com os suspeitos foram encontrados dois revólveres, calibre 38, com 18 munições intactas, 16 porções de maconha, 22 pedras de crack, uma porção de crack, uma porção de cocaína, balanças de precisão, dinheiro e várias embalagens para a venda da droga, caracterizando o local como um possível ponto de tráfico.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados à Delegacia da cidade.