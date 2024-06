MPPB consegue condenação de ré por homicídio qualificado

O Ministério Público da Paraíba conseguiu a condenação de Ivonete Pereira da Silva por homicídio qualificado a uma pena de 15 anos, quatro meses e sete dias de reclusão.

O julgamento foi realizado nessa terça-feira (11/06), no 1º Tribunal do Júri de Campina Grande, e teve como representantes do MPPB os promotores de Justiça Osvaldo Lopes Barbosa e Ernani Lucas Menezes.

O conselho de sentença acatou a tese do MPPB e condenou a mulher por homicídio qualificado, por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

A ré foi acusada de matar o próprio filho, um jovem de 21 anos, com síndrome de down e paralisia cerebral, ao jogá-lo dentro de uma cisterna do sítio em que morava, na zona rural do município de Massaranduba. O crime ocorreu em setembro de 2016.

A Justiça determinou que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado, no Presídio do Feminino da Comarca de Campina Grande, ou outro estabelecimento prisional a ser indicado pelo Juízo das Execuções.

Segundo o promotor de Justiça, a condenação atendeu a expectativa da Promotoria de Justiça, com acolhimento da tese da acusação e decretação de prisão em plenário.