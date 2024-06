Trabalhadores rurais têm casas incendiadas na Paraíba

Na noite de sábado (8), um incêndio criminoso devastou o acampamento Canudos, do Movimento Sem Terra (MST), localizado no município de Riacho de Santo Antônio, na Paraíba.

Quatro homens armados e encapuzados invadiram o local por volta das 20h30, expulsaram as famílias de suas casas, amarraram os adultos e iniciaram o incêndio, que resultou na destruição total de três das sete casas incendiadas.

Os criminosos, que se identificaram falsamente como policiais, praticaram terrorismo psicológico, ameaçando as vítimas de morte caso não deixassem a região.

A Polícia Civil da Paraíba iniciou as investigações na manhã de domingo (9) e confirmou a natureza criminosa do incêndio, encontrando garrafas de plástico com gasolina no local.

A delegada Suelane Souto, responsável pelo caso, informou que todas as vítimas, incluindo crianças e um bebê de três meses, foram ouvidas.

Um suspeito já foi identificado e interrogado. O MST relatou que a ação durou cerca de uma hora e que, após a fuga dos criminosos, os acampados, com a assistência da Polícia Militar, conseguiram controlar o fogo.