Na noite desta sexta-feira (7), a cidade de São Vicente do Seridó, na região do Seridó paraibano, registrou uma tragédia. Fabiana da Costa Oliveira, de 32 anos, e seu filho, Pedro Kaic da Costa, de 15 anos, foram brutalmente assassinados a facadas. O principal suspeito do crime é José Adriano Simplício Costa, ex-marido de Fabiana.

Segundo informações levantadas pela 23ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, José Adriano, de 47 anos, teria cometido o crime após uma discussão com Fabiana sobre o pagamento de pensão alimentícia. De acordo com a polícia, este não foi o primeiro conflito entre o casal; José Adriano já havia sido preso no início do ano por atraso no pagamento da pensão.

Durante a discussão, José Adriano partiu para cima de Fabiana e de Pedro Kaic, esfaqueando ambos, que não resistiram aos ferimentos.

O suspeito tentou fugir, mas foi interceptado por policiais na zona rural de Pedra Lavrada tentando colocar fim a própria vida. José Adriano desferiu golpes contra si mesmo com a mesma arma usada no crime.

De acordo com a delegada seccional da 23ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, Mairam Moura, a polícia conseguiu conter o suspeito e levá-lo sob custódia para o Hospital de São Vicente do Seridó. Devido ao agravamento de sua condição, ele foi posteriormente transferido para o Hospital de Trauma em Campina Grande.