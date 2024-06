Quatro pessoas morrem após acidente entre caminhões e um carro

Nesta segunda-feira (10), um trágico acidente envolvendo um carro e três caminhões resultou na morte de quatro pessoas na BR-116, no trecho da cidade de Chorrochó, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são três mulheres e um homem, todos ocupantes do veículo de passeio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas das ferragens. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (IML) para a realização de perícia.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Os condutores dos três caminhões envolvidos no acidente não sofreram ferimentos e foram submetidos ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

A PRF informou que a causa do acidente só será determinada após a conclusão da perícia técnica.