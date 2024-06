Colisão na BR-230 deixa moto em chamas e vítima ferida em João Pessoa

Na tarde deste sábado (8), um acidente, na BR-230, nas proximidades do Parque de Exposições, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, deixou uma pessoa ferida e causou transtornos no trânsito da região. A colisão envolveu quatro veículos, resultando em uma moto em chamas no local.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há clareza sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

A colisão entre os veículos segue sob investigação. A intensidade do impacto foi suficiente para incendiar uma das motocicletas envolvidas. Por causa do acidente, congestionamentos foram registrados no local.