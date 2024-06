Suspeito de chefiar facção criminosa no Acre é preso na Paraíba

Em uma operação conjunta realizada nesta quinta-feira, 6, Luiz Lira de Souza, suspeito de liderar uma facção criminosa no estado do Acre, foi preso na Paraíba. A ação envolveu diversas forças de segurança e resultou também na apreensão de um carro de alto custo, conforme informou a Polícia Federal.

Luiz Lira é apontado pelas autoridades como um dos maiores traficantes da região Norte do país e um dos principais responsáveis pelo envio de drogas para o Nordeste. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

Além das acusações de tráfico de drogas, o preso também responde a um processo por homicídio qualificado. Durante a operação que levou à sua captura, foi descoberto que ele utilizava documentos falsificados para esconder sua verdadeira identidade, o que resultará em mais uma acusação contra ele.

Com a prisão de um dos líderes mais procurados, as autoridades esperam desarticular parte significativa da rede criminosa que atua no Norte e Nordeste do Brasil, trazendo mais segurança e tranquilidade para a população.

As investigações continuam para identificar e prender outros membros da facção criminosa.