Preso em Campina Grande suspeito de roubo a posto de combustíveis

Em uma operação realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG) nesta quinta-feira (6), foi preso o principal suspeito do roubo ao cofre de um posto de combustíveis ocorrido no dia 1º de abril deste ano, no bairro Itararé, em Campina Grande.

A ação policial cumpriu três mandados de busca domiciliar nos bairros Liberdade e Jardim Paulistano, visando coletar evidências e capturar envolvidos no crime.

A DRF-CG também executou um mandado de prisão contra um detento de 31 anos, atualmente recluso na Cadeia Pública de Esperança. Este indivíduo havia sido preso em flagrante no dia 16 de abril deste ano, por um roubo semelhante em um posto de combustíveis na cidade de Remígio, Paraíba.

Apesar de a Justiça da comarca de Esperança/PB ter concedido liberdade provisória ao acusado, a DRF-CG rapidamente bloqueou sua soltura, cumprindo o mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Campina Grande/PB.

O caso seguirá em investigação.