Homem é assassinado a tiros em bar de Catolé do Rocha

Na noite da última quarta-feira (5), um homicídio chocou a cidade de Catolé do Rocha, no Sertão paraibano. Adeílson Silvestre da Silva, de 42 anos, popularmente conhecido como “Mô”, foi assassinado a tiros enquanto estava em um bar localizado na avenida Senador Ruy Carneiro.

De acordo com informações, o crime ocorreu por volta das 21h. No momento do ataque, uma funcionária do estabelecimento, de 45 anos, também foi atingida por um disparo na perna. A mulher foi rapidamente socorrida e levada ao Hospital Regional de Catolé do Rocha. Felizmente, seu estado de saúde não é grave, e ela não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o incidente e iniciou as investigações para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

O caso segue em investigação.