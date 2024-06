Homem é condenado a 28 anos de prisão pela morte de adolescente trans

Geovane de Lima Galdino Silva foi condenado nesta segunda-feira (3) a 28 anos de prisão pelo assassinato da adolescente trans Renata Ferraz, ocorrido em abril de 2022. O julgamento aconteceu no Tribunal de Júri de Patos, no Sertão da Paraíba, onde ele foi enquadrado no crime de homicídio qualificado.

A sentença foi baseada em quatro qualificadoras: motivo torpe, meios cruéis, impossibilidade de defesa da vítima e acréscimo de 1/6 da pena devido à transexualidade da vítima, caracterizando o crime como feminicídio. De acordo com a advogada Ellida Karituanna, a defesa de Geovane irá analisar a possibilidade de recorrer da decisão.

Geovane está preso em uma penitenciária do Rio Grande do Sul, onde cumprirá a pena. Sua captura foi possível graças ao programa Linha Direta da TV Globo, que trouxe grande repercussão ao caso em 2023, ajudando na localização do suspeito que estava foragido em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O mandado de prisão foi cumprido em 4 de julho do ano passado, após uma operação conjunta das polícias civis da Paraíba e do Rio Grande do Sul.

Renata Ferraz, de 16 anos, foi encontrada morta em uma estrada na saída para a cidade de São José de Espinharas, no Sertão paraibano. O corpo da adolescente, que estava desaparecida desde 17 de abril de 2022, foi descoberto em estado de decomposição no dia 19 de abril e identificado por seu pai.

A motivação do crime, segundo a investigação, foi o ciúme da esposa de Geovane, que descobriu que ele tinha um caso com Renata. Na noite do crime, Geovane e Flávio da Silva Ferreira levaram a vítima para um local isolado, onde a discussão e o homicídio ocorreram. Flávio da Silva Ferreira, que também participou do crime, foi condenado a 19 anos de prisão.