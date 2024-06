Caminhão bate em poste e derruba fios em João Pessoa

Um acidente ocorreu nesta terça-feira, 4, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Princesa Isabel, no centro de João Pessoa.

Um caminhão, transportando 20 toneladas de medicamentos, acabou engatando fios de telefonia, derrubando um poste e causando congestionamento na região.

Segundo relatos do motorista, a entrega dos medicamentos estava autorizada apenas para o dia de hoje. Ele conhecia o local, mas os fios se enroscaram no baú do caminhão, ocasionando o acidente.

O tráfego de ônibus que passa pela Avenida Getúlio Vargas foi desviado, complicando ainda mais a situação.

A previsão para a retirada do caminhão não foi informada, pois as empresas de telefonia precisam desligar os cabos para garantir a segurança do procedimento.

Agentes da Semob estão presentes na região, auxiliando no controle do trânsito. No entanto, a recomendação é evitar a área central, especialmente a Rua Princesa Isabel, devido ao congestionamento causado pelo acidente.