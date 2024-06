Policial mata ex-esposa e ex-cunhada, em João Pessoa

O policial penal Osmany de Moraes Pereira assassinou a ex-esposa Maria do Socorro Dias, de 64 anos, e a ex-cunhada Maria Lúcia Dias, de 66 anos, no momento em que uma viatura da Polícia Militar chegava ao local para atender uma denúncia de violência doméstica.

O crime ocorreu por volta das 15h30 deste domingo (2), na casa de Maria do Socorro, localizada no bairro João Paulo II, em João Pessoa.

Segundo o delegado Diego Garcia, os policiais ouviram os disparos a queima-roupa contra as vítimas assim que chegaram.

O suspeito, irritado com a presença dos policiais, começou a atirar a esmo, mas foi preso em flagrante pouco depois do crime.

No momento do crime, seis pessoas estavam na casa, incluindo crianças. Uma filha do casal presenciou parte do ocorrido.

Diego classificou o incidente como “uma tragédia”, destacando que o relacionamento entre Osmany e Maria do Socorro era conturbado, com um histórico de discussões e problemas.

Osmany de Moraes Pereira será indiciado por duplo feminicídio, praticado por motivo fútil e sem dar direito à defesa das vítimas. Além disso, agravantes previstos na Lei Maria da Penha serão incorporados à acusação.

*com informações da TV Cabo Branco.