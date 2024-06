Policial agride homem com transtorno mental no Sertão

Um caso de agressão envolvendo um policial militar e um homem com transtorno mental repercutiu bastante no último fim de semana em Santa Luzia, no Sertão da Paraíba.

O incidente ocorreu em um posto de combustíveis, onde um cabo da Polícia Militar, lotado no terceiro Batalhão, foi filmado agredindo o homem.

Nas imagens, o homem, conhecido na cidade por ter problemas mentais, está sentado mexendo no celular quando o policial se aproxima, retira seu boné e inicia uma discussão que culmina em agressões físicas.

O cabo alegou que o homem o ameaçou com uma garrafa e proferiu palavrões.

O comandante do terceiro Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Esaú Lucena, informou que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e que o policial foi afastado de suas funções.

*com informações da Rede Ita.