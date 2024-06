10º Batalhão da PM em Campina Grande passa por mudanças

A Polícia Militar da Paraíba passa por mudanças em seu comando. O 10º Batalhão será agora comandado pelo Tenente-Coronel Júnior, que anteriormente atuava no apoio administrativo do 9º BPM em Cuité, no Curimataú paraibano.

Com uma vasta experiência, incluindo o comando da cavalaria em Campina Grande, Tenente-Coronel Júnior substitui o Tenente-Coronel Alisson Figueiredo.

Alisson Figueiredo assume a posição de subcomandante do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR 1).

Este comando é responsável por coordenar os batalhões e companhias independentes nas regiões do Agreste, Brejo, Curimataú e Cariri.

Além dessas mudanças, o Tenente-Coronel Mário Xavier, que era subcomandante do 13º BPM, foi designado como o novo comandante do 9º BPM em Cuité.

