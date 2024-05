PF realiza a operação Game Over na Paraíba; saiba detalhes

A Polícia Federal começou nesta quarta-feira a Operação “Game Over”, que tem o objetivo de combater o abuso sexual infantojuvenil pela internet.

As investigações tiveram início com o recebimento pela Polícia Federal de informações encaminhadas por canais de cooperação internacional, dando conta de prática de abuso sexual infantojuvenil e disseminação de material de abuso por usuário brasileiro, em grupo do aplicativo de conversação.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, homem com 36 anos, que trabalhava em cruzeiros voltados justamente para crianças e adolescentes, que também teve sua prisão temporária decretada pela justiça.

O investigado responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material de abuso sexual infantojuvenil, com penas somadas de até 33 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes praticados, a partir da análise do material digital apreendido.

O nome da ação policial faz referência ao modus operandi do investigado, que se utilizava de jogos de videogame para atrair suas vítimas.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.