Tiroteio em frente a bar deixa homem ferido em Campina Grande

Um tiroteio em frente a um bar no bairro do Catolé deixou um homem ferido na madrugada deste domingo (26). O caso ocorreu por volta das 3h e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo informações da Polícia Militar, a confusão começou quando um suposto cliente se desentendeu com seguranças do bar e tentou agredir um deles. Frustrado na tentativa, o homem afirmou que iria pegar uma arma e voltar ao local.

Minutos depois, outra pessoa apareceu armada e disparou seis vezes na direção dos seguranças, em meio a uma multidão de clientes, majoritariamente jovens, que se encontravam na frente do bar.

Durante o ataque, um homem de 51 anos, que estava sentado na calçada, foi atingido na perna. Ele foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde recebeu atendimento e já teve alta hospitalar.

O autor dos disparos foi visto saindo de um carro de uma suposta empresa de segurança, um Prisma de cor preta. A Polícia Militar, que já dispõe da placa do veículo, realizou rondas na área, mas até o momento não conseguiu localizar o carro ou os envolvidos.

A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo ou dos suspeitos seja comunicada imediatamente. O caso seguirá em investigação.